Şırnak'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Şırnak'ta İl Sağlık Müdürlüğünce "hatıra ormanı" oluşturuldu.

Müdürlük tarafından Şırnak-Cizre kara yolunun Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli bölgesinde "Daha yeşil bir Şırnak için biz de varız" temasıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, kentte yürütülen ağaçlandırma seferberliği kapsamının bir adımı olarak İl Sağlık Müdürlüğünce bölgede 1000 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelindeki iklim koşulları nedeniyle bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını anımsatan Ekici, şunları kaydetti:

"Bu seferberlikte 7,5 milyar ağaç toprakla buluşturuldu. Bizde de 144 bin ağaç toprakla buluştu. Türkiye'nin yüzde 30'u ormanlarla kaplı, bu oran Şırnak'ta yüzde 44'tür. Amacımız bu ormanlık alanın kalitesini artırmak. Yeşili doyasıya yaşayabilmek için ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin daha yeşil ve yaşanabilir olması için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz."

Daha sonra Vali Ekici diktiği fidana can suyu verdi.

Sağlık çalışanları da çam ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.

Programa İl Sağlık Müdür Vekili Nurullah Alkış, Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç ve sağlık çalışanları katıldı.