Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Z.B, R.A, D.A, İ.A ile K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince olayla ilgili İ.A, R.A, D.A. ile M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

