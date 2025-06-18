Şırnak'ta Husumetli Aileler Barıştı

Şırnak'ta Husumetli Aileler Barıştı
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Silopi ilçesinde 2011 yılında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Barış yemeğinde aile üyeleri bir araya gelerek yapılan dualarla barıştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde husumetli aileler barıştı.

Silopi ilçesinde 2011'de Adıyaman ve Konur aileleri arasında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavganın ardından başlayan husumet kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda, bir araya gelen aile üyeleri barıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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