Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı
Şırnak'ta, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E. polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada, hakkında "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel