Haberler

Şırnak'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Şırnak'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.D. (65) yönetimindeki 73 EC 968 plakalı hafif ticari araç, Güçlükonak-Cizre kara yolunun Damlarca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü İ.D. ile araçta bulunan Y.E. (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM'ye sunulan çerçeve yasa için ilk yorum

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi aşkı gerçek oldu! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan hamle

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

Suikast timinin darbeci yüzbaşısından kan donduran itiraflar
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber

Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı