Haberler

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda asayiş, güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele gibi konular görüşüldü.

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Mehmet Fatih Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular

Bu bir ilk! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Böylesi görülmedi! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular

Bu bir ilk! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt