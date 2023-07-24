Şırnak'ta güvenlik korucusu şehit oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.