Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı

Şırnak'ta firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 22-28 Aralık'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbet bırakıldı.???????