Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı
Şırnak'ta yapılan operasyon sonucunda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 41 kişiden 11'i tutuklandı. Jandarma, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmasını 22-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbet bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel