Haberler

Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta yapılan operasyon sonucunda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 41 kişiden 11'i tutuklandı. Jandarma, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmasını 22-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Şırnak'ta firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 22-28 Aralık'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbet bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı