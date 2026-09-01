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Şırnak'ta 32 yıllık sağlık emekçisi Sadık Fırat'a veda töreni

Şırnak'ta 32 yıllık sağlık emekçisi Sadık Fırat'a veda töreni
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Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'nde 32 yıl görev yapan Sadık Fırat emekliye ayrıldı. Düzenlenen törende İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gökhan Binici, emeklerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve teşekkür belgesi takdim etti ve sağlıklı bir emeklilik diledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünden emekli olan sağlık çalışanına plaket verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumda 32 yıl görev yapan Sadık Fırat'ın emekliye ayrılması dolayısıyla veda töreni düzenlendi.

Törende, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gökhan Binici, emeklerinden dolayı Fırat'a teşekkür ederek, emeklilik hayatını sağlıkla geçirmesini diledi.

Daha sonra Binici, Fırat'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA
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