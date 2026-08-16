Dicle'de Genç Kız Akıntıya Kapıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız için arama başlatıldı.

Akdizgin köyü mevkisinde ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Yeşim İ. ile 3 arkadaşı serinlemek için nehre girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 4 kişiden 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Akıntıya kapılan Yeşim İ. ise bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, genç kızı bulmak için nehirde çalışma başlattı.

Öte yandan, nehirdeki su debisinin düşürülerek, arama ve kurtarma çalışmalarının daha iyi koşullarda yapılabilmesi amacıyla Ilısu Barajı'nın kapaklarının kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA