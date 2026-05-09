Şırnak'ta dereye giren genç boğuldu
Şırnak'ta, arkadaşlarıyla birlikte Resor Deresi'ne giren 17 yaşındaki Vefa Yıldırım, suya girdikten bir süre sonra hareketsiz kalınca arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı hastaneye kaldırdı ancak genç hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla Kumçatı Beldesi Güneyce köyü mevkisindeki Resor Deresi'ne gelen Vefa Yıldırım (17), suya girdi.
Bir süre sonra hareketsiz kalan genç, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yıldırım, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Ekrem Payan