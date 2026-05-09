Haberler

Şırnak'ta dereye giren genç boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta, arkadaşlarıyla birlikte Resor Deresi'ne giren 17 yaşındaki Vefa Yıldırım, suya girdikten bir süre sonra hareketsiz kalınca arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı hastaneye kaldırdı ancak genç hayatını kaybetti.

Şırnak'ta dereye giren genç boğuldu.

Arkadaşlarıyla Kumçatı Beldesi Güneyce köyü mevkisindeki Resor Deresi'ne gelen Vefa Yıldırım (17), suya girdi.

Bir süre sonra hareketsiz kalan genç, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yıldırım, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek

Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı

Fotoğrafı gören herkes aynı detaya takıldı

Ajdar, '50 milyon euro istiyorum' dediği programa katıldı

Ajdar, "50 milyon euro istiyorum" dediği programa katıldı
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek

Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Maça saatler kala dev müjdeyi verdi

Borussia Dortmund'da bir dönemin kapanışı

Bir dönemin kapanışı!