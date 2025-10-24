Şırnak'ta Çoban Vuruldu, Köyde Gerginlik Yaşandı

ŞIRNAK'ta çobanlık yapan Mesut A., tartıştığı İbrahim C. tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Olayın ardından köyde kısa süreli gerginlik yaşandı, jandarma güvenlik önlemi aldı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Başağaç köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Mesut A. ile İbrahim C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İbrahim C., av tüfeğiyle Mesut A.yı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut A., ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İbrahim C. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından köylüler arasında kısa süreli gerginlik yaşanması üzerine jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.