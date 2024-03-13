Şırnak'ta Buz Tutmuş Menderesler Havaların Isınmasıyla Çözüldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki dev menderesler havaların ısınmasıyla çözüldü. Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı havaların ısınmasıyla beraber çözülünce beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvranan dere yatağı görsel şölen oluşturdu. Mendereslerin havadan çekimi görenleri hayran bıraktı.
Buz tutan menderesler havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı
Çözülmeye başlayan menderesler havadan görüntülendi
ŞIRNAK - Şırnak'ta buz tutan menderesler havaların ısınmasıyla beraber çözüldü. 30 kilometre uzanan menderesler havadan görüntülendi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki dev menderesler havaların ısınmasıyla beraber çözüldü. Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı havaların ısınmasıyla beraber çözülünce beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvranan dere yatağı görsel şölen oluşturdu. Mendereslerin havadan çekimi görenleri hayran bıraktı. 30 kilometre boyunca uzanan dev menderesler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.