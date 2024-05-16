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Şırnak'ta Bulakbaşı Ortaokulu'ndan Bilim Şenliği

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Bulakbaşı Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'nde öğrencilerin hazırladığı 11 proje tanıtıldı. Etkinlikte bilim ve teknolojiye ilgi artırılmayı, engellilerin hayatlarına dikkat çekilmeyi ve yaratıcılığı desteklemeyi amaçlayan projeler sergilendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Bulakbaşı Ortaokulu tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin 8 danışman öğretmen eşliğinde hazırladığı 11 proje tanıtıldı.

Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı, engellilerin hayatlarına dikkat çekmeyi, yaratıcılığı desteklemeyi amaçlayan öğrenciler, projelerini sergiledi.

Etkinliğe, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Belediye Başkanı Gurgin Ürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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