Şırnak'ta Bazı Alanlar Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı bölgeler geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Vatandaşların izinsiz girmemeleri önemle vurgulandı.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 27 Haziran-5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
???????Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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