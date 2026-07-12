Şırnak'ta balık tutmaya giden genç akıntıya kapılarak kayboldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak'ı (28) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor.

Olay, 9 Temmuz akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için Habur-2 Çayı'na giren Erkan Sak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarında Şırnak AFAD'a bağlı 3 araç, 5 personel, 1 arama-kurtarma botu, 1 su üstü dronu ve 1 su altı dronu görev alıyor. Ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden 4 dalgıç personel, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, Sak'ın suya düştüğü değerlendirilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dalgıçlar, akıntının elverdiği ölçüde kayalık alanların altını sondalama yöntemi ve su altı kameralarıyla taradı. Kayıp Sak'ın ailesinin talebi üzerine bölgeye biri kovalı, diğeri kırıcılı 2 ekskavatör getirildi. İş makineleriyle kaybolduğu noktanın yaklaşık 10 metre aşağısındaki büyük kaya blokları kırılarak yerlerinden oynatıldı. Böylece kayalar arasında sıkışmış olma ihtimaline karşı arama alanı genişletildi. Yaklaşık 30 kişilik güvenlik korucusu ekibi, Habur-2 Köprüsü'nden Beytüşşebap yönüne ve Irak sınırına doğru dere kenarında kıyı taraması yaptı. Askeri makamların izniyle askerlerin gözetiminde Irak sınırı hattında da arama gerçekleştirildi. Yöre balıkçıları ile dalgıç ekipleri çayın iki yakasına ağ gererek arama yaptı. Ancak suyun debisinin yüksek olması nedeniyle akıntı balık ağlarını parçaladı. Dronlarla da olay yerinden Habur-2 Köprüsü'ne, buradan da sınır hattına kadar su yüzeyi havadan tarandı.

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, bölgenin sarp arazi yapısı, yüksek debili su akışı ve güçlü akıntının arama çalışmalarını güçleştirdiğini belirtti. Dalgıç ekipleri, rafting botlarını indirilebildikleri noktalarda riskli şartlara rağmen su üstü aramalarını da sürdürdü. Tüm çalışmalara rağmen Erkan Sak'a henüz ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı