Şırnak'ta askere gidecekler için etkinlik düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askere gidecekler halaylarla uğurladı.

Görümlü Beldesinde 2006/2 tertip olarak vatani görevini yapmak için farklı illere gidecek 43 asker adayı için etkinlik düzenlendi.

Yöredeki ses sanatçılarının da sahne aldığı etkinlikte asker adayları ve diğer katılımcılar halay çekti.

Etkinlikte konuşan Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, "Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Vatan ve bayrak sevgimizi kelimelerle anlatmaya gerek yok. Gençlerimizi vatani görevlerine uğurlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Bayrağımızın altında gururla yaşıyoruz." dedi.

Asker adayı Recep Tan ise "Bayrağımızın altında görev yapacak olmaktan gurur duyuyorum. Bizler için güzel bir program düzenlendi. Eğlencelerle, halaylarla uğurlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Serkan Görür ve asker adaylarının yakınları katıldı.