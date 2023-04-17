Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 56 zanlıdan 1'i tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 1340 paket sigara, 630 paket elektronik sigara tütünü, 37 cep telefonu, 120 cep telefonu aksesuarı ve 93 elektronik eşya ele geçirildi.

Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.