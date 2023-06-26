Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonları: 65 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta polisin son bir haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında sigara, elektronik sigara, puro, tabanca namlusu ve cep telefonu da bulunuyor.