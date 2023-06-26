Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonları: 65 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şırnak'ta polisin son bir haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında sigara, elektronik sigara, puro, tabanca namlusu ve cep telefonu da bulunuyor.
ŞIRNAK'ta polisin son bir haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Haziran arasında, kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 50 paket sigara, 96 elektronik sigara, 75 puro, 17 tabanca namlusu, 5 cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel