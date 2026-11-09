Şırnak'ta aranan 60 şüpheliden 11'i tutuklandı, 49'u adli kontrolle serbest bırakıldı

Şırnak'ta aranan 60 şüpheliden 11'i tutuklandı, 49'u adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şırnak'ta 2-8 Kasım'da JASAT ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 49'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 2-8 Kasım'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 49'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA