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Şırnak'ta aranan 49 şüpheliden 5'i tutuklandı, 44'ü adli kontrolle serbest bırakıldı

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Şırnak Valiliği açıklamasına göre, 28 Eylül-4 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışmada çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 28 Eylül-4 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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