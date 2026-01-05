Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

Şırnak'ta firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026'da çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.???????