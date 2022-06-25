Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak - Haberler

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Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak

Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak.

Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Valilik, Anadolu Yıldızlar Ligi katkılarıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecek tenis müsabakalarına 15 ilden toplam 148 sporcu katılacak.

28 Haziran'a kadar sürecek müsabakalarda, Van, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Iğdır, Siirt, Malatya, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Bitlis, Elazığ ve Şırnak'tan sporcular yer alacak.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

AA / Faruk Küçük - Güncel

gençlik Şırnak Tenis Güncel Haberler

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