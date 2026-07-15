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Çayda kaybolan Erkan 1 haftadır aranıyor

Çayda kaybolan Erkan 1 haftadır aranıyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyor. Ekipler, özel izinle Irak topraklarında 21 kilometre içeri girerek drone destekli tarama yaptı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak'ı (28) arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, özel izinle Irak topraklarında 21 kilometre içeri girerek dron destekli tarama yaptı.

Olay, 9 Temmuz akşamı Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için Habur-2 Çayı'na giren Erkan Sak, akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda, Şırnak AFAD'a bağlı araçlar, personel, arama-kurtarma botu, su üstü ve su altı dronları görev alırken, Cizre Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de ekiplere destek verdi.

SERPME AĞI BULUNDU

Aramalarda, ailenin talebi üzerine bölgeye getirilen 2 ekskavatörle su altındaki dev kaya blokları kırıldı. Sıkışma ihtimaline karşı yürütülen çalışmalarda, dün Sak'a ait serpme ağ bulunurken, başka bir ize rastlanmadı. Saniyede yaklaşık 16 kilometre hızla akan ve yer yer 10 metre derinliğe ulaşan çayda botlarla yapılan çalışmalar, güçlü akıntı nedeniyle güçlükle sürdürüldü. Akıntıyla gerilen ağların kopması üzerine Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan temin edilen güçlendirilmiş çelik tellerle Habur-2 Köprüsü yakınında set kuruldu.

IRAK'TA 21 KİLOMETRELİK BÖLÜM TARANDI

Köy halkının talebi ve Şırnak Valiliği'nin askeri birimlerden aldığı özel izin doğrultusunda ekipler, Habur-2'yi geçerek Irak topraklarında 21 kilometre içeri girdi. Su yüzeyi, ağaçlık ve kayalık bölgeler dronla taranırken, AFAD ve jandarmaya ait insansız hava araçları nehir yatağı boyunca havadan arama yaptı. Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 güvenlik korucusu da nehir kıyısında karadan arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmaları 7 gündür aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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