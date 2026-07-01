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Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi

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Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tanker kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, dün akşam İdil-Midyat kara yolunun Yolaçan köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, araçtan sıçrayan alevler nedeniyle yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın da ekiplerce söndürüldü.

Kaynak: AA / Berat Baştuğ
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