Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, Alakamış köyü kırsalında 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.