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Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, Alakamış köyü kırsalında 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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