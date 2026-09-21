Şırnak'ta 57 şüpheliden 11'i tutuklandı, 46'sı adli kontrolle serbest bırakıldı

Şırnak'ta 57 şüpheliden 11'i tutuklandı, 46'sı adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ta 14-20 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışmada çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 46'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 14-20 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'İ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 46'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA