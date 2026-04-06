Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 52 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 30 Mart-5 Nisan'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 40'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.