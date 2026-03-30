Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 50 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 23-29 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.