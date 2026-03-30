Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı. Jandarma, 23-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 22 tutuklama gerçekleştirdi.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 50 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 23-29 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan