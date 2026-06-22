Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından 15-21 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 17'si tutuklanırken, 25 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 42 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 15-21 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 17 zanlı tutuklandı, 25 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan