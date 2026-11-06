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Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.S. idaresindeki 55 AFT 39 plakalı ve B.Ş'nin kullandığı 06 EPG 931 plakalı hafif ticari araçlar, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 EPG 931 plakalı araç, park halindeki 07 EE 387 ve 73 ABZ 246 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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