Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 39 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 23 Şubat-1 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.