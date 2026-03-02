Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştır.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 39 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 23 Şubat-1 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan