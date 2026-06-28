Şırnak'ta 40 aile, 32 yıl sonra geldikleri köylerine çadır kurup kesin dönüş için başvuru yaptı

ŞIRNAK'ta 1994 yılında güvenlik gerekçesiyle boşalttıkları Kuşkonar köyüne dönmek isteyen aileler, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında, resmi başvuruda bulundu. Mersin başta olmak üzere farklı illerden gelen yaklaşık 40 aile, çadır kurarak köye yerleşirken, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 400 hanenin daha dönmesi hedefleniyor.

Terör olayları ve güvenlik kaygılarıyla 1994'te evlerini boşaltan Kuşkonar köylüleri, yıllar sonra doğdukları topraklara dönmek için harekete geçti. Mersin, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere farklı illerde yaşayan köylüler, İçişleri Bakanlığı'nın Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) kapsamında köyün yeniden yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Proje Koordinasyon Merkezi Köye Dönüş Bürosu Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurdu. Başvuruda, köye ulaşımı sağlayacak yolun tamamlanması, yerleşim alanlarının hazırlanması, elektrik, içme suyu ve diğer altyapı hizmetlerinin hayata geçirilmesi talep edildi.

40 AİLE KESİN DÖNÜŞ İÇİN KÖYE GELDİ, ÇADIR KURDU

Yaklaşık bir hafta önce kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 40 aile, kesin dönüş amacıyla köye geldi. Köy yerleşim alanına ulaşımı sağlayacak yol henüz tamamlanmadığı için aileler, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Köylüler, yolun tamamlanmasının ardından konut yapılacak alanların iş makineleriyle düzenlenmesini bekliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanması halinde yaklaşık 400 hanenin daha Kuşkonar köyüne dönmeye hazır olduğu belirtilirken, oluşturulacak parsellerle planlı bir yerleşim kurulması ve tarımsal üretimin yeniden başlaması hedefleniyor.

'400 HANELİK YERLEŞİM ALANI OLUŞTURACAĞIZ'

Köylülerden Ali Borak (67), yaklaşık 23 yıl köyde yaşadıktan sonra metropollere göç etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Köye Dönüş Projesi'nden faydalanmak için yeniden geldik. Yaklaşık 40 çadır kurduk. Toprağımızın kokusuna hasret kalmıştık. Bugün yeniden kendi köyümüzde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Köye ulaşımı sağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik yolun tamamlanmasını istiyoruz. Yaklaşık 400 hanelik yerleşim alanı oluşturacağız. Burayı parsellere ayırıp planlı bir köy kuracağız. Asfalt yol, elektrik ve diğer altyapı hizmetlerini bekliyoruz. Sayın Valimizden destek istiyoruz. Devletimizin yanımızda olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı