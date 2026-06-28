Haberler

Şırnak'ta 40 aile, 32 yıl sonra geldikleri köylerine çadır kurup kesin dönüş için başvuru yaptı

Şırnak'ta 40 aile, 32 yıl sonra geldikleri köylerine çadır kurup kesin dönüş için başvuru yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Kuşkonar köyü, 1994'te güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı. Köye Dönüş Projesi kapsamında 40 aile köye gelerek çadır kurdu. Altyapı çalışmalarının ardından 400 hanenin daha dönmesi hedefleniyor.

ŞIRNAK'ta 1994 yılında güvenlik gerekçesiyle boşalttıkları Kuşkonar köyüne dönmek isteyen aileler, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında, resmi başvuruda bulundu. Mersin başta olmak üzere farklı illerden gelen yaklaşık 40 aile, çadır kurarak köye yerleşirken, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 400 hanenin daha dönmesi hedefleniyor.

Terör olayları ve güvenlik kaygılarıyla 1994'te evlerini boşaltan Kuşkonar köylüleri, yıllar sonra doğdukları topraklara dönmek için harekete geçti. Mersin, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere farklı illerde yaşayan köylüler, İçişleri Bakanlığı'nın Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) kapsamında köyün yeniden yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Proje Koordinasyon Merkezi Köye Dönüş Bürosu Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurdu. Başvuruda, köye ulaşımı sağlayacak yolun tamamlanması, yerleşim alanlarının hazırlanması, elektrik, içme suyu ve diğer altyapı hizmetlerinin hayata geçirilmesi talep edildi.

40 AİLE KESİN DÖNÜŞ İÇİN KÖYE GELDİ, ÇADIR KURDU

Yaklaşık bir hafta önce kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 40 aile, kesin dönüş amacıyla köye geldi. Köy yerleşim alanına ulaşımı sağlayacak yol henüz tamamlanmadığı için aileler, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Köylüler, yolun tamamlanmasının ardından konut yapılacak alanların iş makineleriyle düzenlenmesini bekliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanması halinde yaklaşık 400 hanenin daha Kuşkonar köyüne dönmeye hazır olduğu belirtilirken, oluşturulacak parsellerle planlı bir yerleşim kurulması ve tarımsal üretimin yeniden başlaması hedefleniyor.

'400 HANELİK YERLEŞİM ALANI OLUŞTURACAĞIZ'

Köylülerden Ali Borak (67), yaklaşık 23 yıl köyde yaşadıktan sonra metropollere göç etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Köye Dönüş Projesi'nden faydalanmak için yeniden geldik. Yaklaşık 40 çadır kurduk. Toprağımızın kokusuna hasret kalmıştık. Bugün yeniden kendi köyümüzde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Köye ulaşımı sağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik yolun tamamlanmasını istiyoruz. Yaklaşık 400 hanelik yerleşim alanı oluşturacağız. Burayı parsellere ayırıp planlı bir köy kuracağız. Asfalt yol, elektrik ve diğer altyapı hizmetlerini bekliyoruz. Sayın Valimizden destek istiyoruz. Devletimizin yanımızda olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı