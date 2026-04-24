Şırnak'ta 2'si Ağır 30 Kişinin Yaralandığı Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyü kırsalında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2’si ağır 30 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada, genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı görüldü.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(ŞIRNAK) - Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyü kırsalında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2'si ağır 30 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada, genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı görüldü.

Şırnak'ta iki gün önce iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Merkeze bağlı Güneyçam köyü kırsalında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki aileden 2'si ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma müdahalede zorlandı

Ortaya çıkan görüntülerde genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı, kavgayı ayırmaya çalışan jandarma ekiplerinin ise zaman zaman müdahalede yetersiz kaldığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: ANKA
