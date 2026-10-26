Şırnak'ta 19-25 Ekim'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Ekim'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 58,31 gram esrar, 0,50 gram skunk, 2,89 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hapı, 3,40 gram bonzai ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA