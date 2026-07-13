Şırnak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Şırnak'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında güvenlik ve asayiş konuları görüşüldü.

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Murat Çiçek ve Muhammet Çiftci, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve kurum temsilcileri katıldı.