Şırnak'ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Uyuşturucuyla mücadelenin küresel bir güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, ülke adına savaş açtıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

"BU SAVAŞI İNSANLIK ADINA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
