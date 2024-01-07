Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ın Uludere ilçesinde köylerde temizlik çalışması

Güncelleme:
Abone Ol

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye ekipleri, köylerde temizlik çalışması yapıyor. Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, imkanları elverdiği ölçüde tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını belirtti. Bu kapsamda 14 köyde temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Benek, 'Bizim için hizmet sadece Hilal Beldesi ile sınırlı değildir.' dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye ekipleri, köylerde temizlik çalışması yapıyor.

Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, imkanları elverdiği ölçüde tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını belirtti.

Bu kapsamda 14 köyde temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Benek, "Bizim için hizmet sadece Hilal Beldesi ile sınırlı değildir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Uludere Şırnak Yerel Haberler Belediye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title