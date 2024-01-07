Şırnak'ın Uludere ilçesinde köylerde temizlik çalışması

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye ekipleri, köylerde temizlik çalışması yapıyor.

Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, imkanları elverdiği ölçüde tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını belirtti.

Bu kapsamda 14 köyde temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Benek, "Bizim için hizmet sadece Hilal Beldesi ile sınırlı değildir." dedi.