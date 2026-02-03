Haberler

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2025 yılına damga vuran önemli fotoğrafları oyladı. Nas, farklı kategorilerdeki anlamlı kareleri seçerken, her fotoğrafın kıymetli olduğunu ifade etti.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nas, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze: "Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rast geldi" fotoğraflarını seçen Nas, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerine oy verdi.

Nas, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını oyladı.

İdris Nas, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel kareler yansıtılmış. Bu fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
