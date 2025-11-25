Haberler

Şırnak Havalimanı'nda Öğretmenler Günü Etkinliği Düzenlendi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü, Öğretmenler Günü dolayısıyla Konak Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri için bir etkinlik düzenledi. Programda öğretmenler karşılandı, öğrenciler havalimanını gezdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünce, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Konak Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, öğretmenler ve öğrenciler havalimanı girişinde yaş pasta ve güllerle karşılandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte havalimanını gezdi.

Benek, öğretmenlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Hem öğretmenlerimizi mutlu etmek hem de öğrencilerimize havalimanının tüm birimlerini gezdirmek istedik." dedi.

Öğretmen Meltem Atabey ve Merve Güneş de programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, programı düzenleyen Benek ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
