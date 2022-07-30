Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı
Şırnak gündem haberi: Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın mescide doğru yürümesi Bakan Soylunun vatandaşlarla tokalaşması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın sefine bölgesinde güvercin uçurması Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın...
Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın mescide doğru yürümesi
Bakan Soylunun vatandaşlarla tokalaşması
Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılması
Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın sefine bölgesinde güvercin uçurması
Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Şırnak üniversitesi öğretim görevlisi İbrahim Baz'ın konuşması
Şırnak belediye başkanı Mehmet Yarkaya'nın konuşması
Ak Parti Şırnak mv.Rizgin Birlik'in konuşması
Şırnak valisi Osman Bilgin'in konuşması Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı
ŞIRNAK - Şırnak Cudi Dağı Sefine Bölgesi'nde valilik ve belediye organizasyonunda ikinci Cudi Festivali gerçekleşti.
Bakan Soylu ve beraberindekiler geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılıyor
Güvercin uçuruldu kurban kesildi Bakan Soylu festival alanına geçiyor
Festivalde belediye gençlik merkezi erbane ekibi eşliğinde sefine bölgesine çıkıldı. Burada güvercin uçuruldu şükür namazı kılındı dua edildi,Varandaşlar Kur'an okudu
Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü pilot üyeleri gösteri uçuşu yaptı.
Festival alanına geçen vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti .
Belediye ve valiliğin kurduğu ikram çadırlarında vatandaşlara tatlı ve yemek ikramı yapıldı .
İlçe Adem (aile destek merkezi ) ürünleri stantları sergilendi.
Vatandaşlar ailece alan yakınlarında piknik yaptı .
Alanda "sayın bakanımız temizlenen dağlara hoşgeldiniz,devlet millet, vatan, bayrak diye okunur Recep Tayyip Erdoğan diye okunur, terörün korkulu rüyası sayın bakanımız Süleyman soylu cudiye hoşgeldiniz pankartları asıldı