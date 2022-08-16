Şırnak gündem haberi... PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi
Şırnak yerel gündem haberine göre MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.
MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/ Ypg sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel