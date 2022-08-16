Şırnak gündem haberi... PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi Şırnak yerel gündem haberine göre MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi. MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/ Ypg sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye Yağan YPG PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şırnak gündem haberi... PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.