Haber : Şırnak gündem haberi... PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi - Haberler

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Şırnak gündem haberi... PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

Şırnak yerel gündem haberine göre MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/ Ypg sözde Kamışlı Eyaleti Yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye Yağan YPG PKK Güncel Haberler

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