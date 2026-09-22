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Şırnak Güçlükonak'ta uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'inin durumu ağır.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sıralarında Güçlükonak ilçesi Elo Dino Kasrı mevkisinde meydana geldi. M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: SekvanKDÜEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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