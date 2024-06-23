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Şırnak Dağları Sarıya Büründü

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek bölgeler havaların ısınmasıyla beraber sarı renge büründü. Yağış sonrası açan çiçeklerle renklenen dağlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Şırnak dağları sarıya büründü

ŞIRNAK - Şırnak yaylaları bu yıl sarı renge büründü. Yağış sonrası yeşeren sarı çiçekler dağları renklendirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek bölgeler havaların ısınmasıyla beraber sarı renge büründü. 3 bin rakımlı bölgeler yağış sonrası açan çiçeklerle renklendi. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Feraşin ve Kato yaylalarındaki dağlar sarı rengine büründü. Havadan görüntülenen bölge kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Şırnak Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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