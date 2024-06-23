Şırnak Dağları Sarıya Büründü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek bölgeler havaların ısınmasıyla beraber sarı renge büründü. Yağış sonrası açan çiçeklerle renklenen dağlar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Şırnak dağları sarıya büründü
ŞIRNAK - Şırnak yaylaları bu yıl sarı renge büründü. Yağış sonrası yeşeren sarı çiçekler dağları renklendirdi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek bölgeler havaların ısınmasıyla beraber sarı renge büründü. 3 bin rakımlı bölgeler yağış sonrası açan çiçeklerle renklendi. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Feraşin ve Kato yaylalarındaki dağlar sarı rengine büründü. Havadan görüntülenen bölge kartpostallık görüntü oluşturdu.