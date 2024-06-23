Şırnak dağları sarıya büründü

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var