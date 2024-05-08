Üye Girişi
Haberler

Şırnak Dağları Karla Kaplandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta günlerdir etkili olan soğuk hava mayıs ayında kar yağmasına neden oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü.

Şırnak dağları beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ta günlerdir etkili olan soğuk hava mayıs ayında kar yağmasına neden oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü.

Şırnak'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur sonrası bir çok bölgede kar etkili oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar altında kaldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü ve 3 bin rakımlı Tanin Dağı beyaz örtüye büründü. Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz bölgesini aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şırnak Hava Durumu Doğa Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title