Şırnak Cizre'de tünelde iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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ŞIRNAK-Cizre kara yolundaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Koçbeyi köyü mevkisindeki Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı aksarken, çok sayıda araç yolda beklemek zorunda kaldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı