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Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 3 Metreyi Geçti

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasında çalışması da kameraya yansıdı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasında çalışması da kameraya yansıdı.

Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Yeşilöz ve Kerkül yollarında, kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasındaki çalışmaları da kameraya yansıdı. Şırnak Valiliği, vatandaşları yola tedbirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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