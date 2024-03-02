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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya Gençlerden Destek Yürüyüşü

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Şırnak'ta bir grup genç, Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka için yürüyüş gerçekleştirdi. Gençler, Yarka lehine slogan atarak seçim bürosuna kadar yürüdü ve kendisine desteklerini gösterdi.

Şırnak'ta bir grup genç, Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka için yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup genç, Mehmet Yarka ceketleri ve atkıları takarak ellerinde dövizlerle Yarka lehine slogan atarak Atatürk Mahallesi Sanat Sokağındaki seçim bürosuna kadar yürüdü.

Toplanan kalabalık Mehmet Yarka ile buluştu ve kendisine çiçek takdim etti.

Burada grup adına açıklama yapan Umut Saltan, 2019'da belediye başkanı seçilen ve kentte yaptığı hizmetlerle gençlerin umudu olan Yarka'ya desteklerini devam ettireceklerini söyledi.

Yarka da gençlerin bu davranışının kendisini duygulandırdığını ve çok mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bana 5 yıl daha devam şansı verildiğinde Şırnak'ın ve bu gençlerin önünü açmak için çalışacağım. Görüyorum son 5 yıldır milletin yüzü gülüyor. Sıkıntıları gidermek için el ele vereceğiz. Sizin burada göstermiş olduğunuz güç birliği bizi daha da kamçılayacak. Bizim bu gençlere iş istihdam yaratmamız lazım."

Daha sonra Yarka ve gençler müzik eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Yarka AK Parti Şırnak Politika Güncel Haberler

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