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THY, uçaktan şırdan videosu çeken Şırdancı Mehmet Sur'u kara listeye aldı

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THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçakta çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, kara listeye alındı. THY, Mehmet Sur'a 6 ay boyunca uçak bileti satmayacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Türk Hava Yolları, anları Instagram hesabından yayınlayan Sur'u kara listeye alarak 6 ay bilet satmama kararı aldı.

VİDEOSU TEPKİ ÇEKTİ

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

THY, uçaktan şırdan videosu çeken Şırdancı Mehmet Sur'u kara listeye aldı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Gaziantep İstanbul Sur Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

erkan yüksel:

ne yalak bı adam

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Ozcan Incedere:

Tik tok da kaybolma nasil olur.allah akil fikir versin.

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Hakan Arslanoglu:

Babası ona Şırdancı olamazsın dememiştir. adam olamazsın demiştir. Olamamışta şaklabanlık yapıp kendini güldürüyor.

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