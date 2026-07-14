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Sırp bakan Paunovic'in savaş suçlusu Milosevic'i örnek göstererek Kosova'yı hedef alan söylemlerine tepki

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Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic, savaş suçlusu Milosevic’i örnek alarak Kosova’ya yönelik etnik temizlik imasında bulundu. Kosovalı Bakan Hoti ise bu söylemi ‘soykırımcı ideoloji’ olarak nitelendirdi.

Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek Kosova'yı hedef alan söylemleri tepki topladı.

Paunovic'in, Bosna Hersek'te 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." söylemi kısa sürede büyük tepkiyle karşılandı.

Kosova Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hoti, Paunovic'in söz konusu açıklamasının ülkenin Milosevic döneminden kalan "soykırımcı ideolojiden" hala kurtulamadığını gösterdiğini savundu.

Kosova'nın özgür kaldığına ve Milosevic'in savaş suçlusu olarak öldüğüne işaret eden Hoti, "Bugün etnik temizlik çağrısı yapan herkes yalnızca Kosova için bir tehdit değildir. Bu, Sırbistan'ın hala Milosevic'in soykırımcı ideolojisinden ve savaşlara, katliamlara ve tarihi utanca yol açan suç politikalarından kurtulamadığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Paunovic'in, kendisine yönelik propaganda yapıldığını ve kendisinin bir "analizde" bulunduğunu savunarak, çirkin söylemlerindeki tutumunu sürdürmesi dikkati çekti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda (1998-1999), çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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